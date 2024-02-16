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Сборная Казахстана с победы стартовала на чемпионате мира

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Сборная Казахстана по настольному теннису
Сборная Казахстана по настольному теннису. Фото: пресс-служба федерации настольного тенниса РК

Национальная сборная Казахстана по настольному теннису одержала победу в первом матче чемпионата мира, который стартовал в корейском Пусане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса РК.

В первый игровой день мужская сборная Казахстана обыграла соперников из Саудовской Аравии со счетом - 3:0.

Результаты партий:

  • Кирилл Герасименко - Халид Альшареиф 3:0;
  • Айдос Кенжигулов - Али Альхадрави 3:2;
  • Алан Курмангалиев - Абдулазиз Шулайби 3:0.

Женская команда обыграла спортсменок из Австралии со счетом - 3:2.

Результаты партий:

  • Зауреш Акашева - Фан Цзянь Лэй 2:3;
  • Сарвиноз Миркадирова - Мишель Бромли 3:0;
  • Анастасия Лаврова - Мелисса Тэппер 3:1;
  • Сарвиноз Миркадирова - Фан Цзянь Лэй 0:3;
  • Зауреш Акашева - Мишель Бромлиe 3:2.

«На чемпионате мира не бывает слабых соперников. Сегодня впервые в нашей истории мы играли со сборной Австралии, в составе которой есть китаянка Фан Цзянь Лэй, участница шести летних Олимпиад. Опытнейшая спортсменка, играет пером - азиатской хваткой. Зауреш, Сарвиноз, Анастасия проявили настоящий командный дух, боролись за каждое очко и это принесло успех. Мы выдержали тактически, были прекрасные длинные и быстрые розыгрыши. Я очень рад, что начали чемпионат мира с победы», - отметил старший тренер команды Дмитрий Переверзев.

Чемпионат мира по настольному теннису продлится до 26 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061426-sbornaya-kazahstana-s-pobedy-startovala-na-chempionate-mira/

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