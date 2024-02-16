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Александр Бублик уступил в четвертьфинале ATP 500 в Роттердаме

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Теннисші Александр Бублик
Теннисші Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил свои выступления на турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) в парном разряде, передает NUR.KZ.

Казахстанец в дуэте с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти проиграли в матче на стадии 1/4 финала. Их соперниками выступили голландцы Ботикванде Зандсхулп и Робин Хасе.

Игра завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу местных спортсменов.

Встреча длилась один час и шесть минут. За это время казахстанско-итальянская пара успела реализовать три брейк-поинта из шести возможных, допустить одну двойную ошибку и дважды подать мяч навылет.

Напомним, что в роттердамском турнире продолжает свои выступления вторая ракетка страны Александр Шевченко, ему удалось сенсационно обыграть одного из лучших теннисистов мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061264-aleksandr-bublik-ustupil-v-chetvertfinale-atp-500-v-rotterdame/

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