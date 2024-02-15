Лучшие моменты сенсационной победы казахстанца над седьмой ракеткой мира (видео)

Сегодня, 15 февраля, казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал победу над седьмой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне, передает NUR.KZ.

Встреча проходила в рамках стадии 1/8 финала турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Официальный YouTube-канал турнира опубликовал видео хайлайтов матча.

Александр Шевченко одержал победу общим счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Игра прошла в течение одного часа и 37 минут. Казахстанец, занимающий 43-ю позицию в рейтинге ATP, за это время реализовал четыре брейк-пойнта из шести, допустил одну двойную ошибку и шесть раз подал мяч навылет.

В четвертьфинале второй ракетке Казахстана предстоит сыграть с очередным топом - представителем Болгарии Григором Димитровым (13-е место рейтинга).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.