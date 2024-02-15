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Лучшие моменты сенсационной победы казахстанца над седьмой ракеткой мира (видео)

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Сегодня, 15 февраля, казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал победу над седьмой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне, передает NUR.KZ.

Встреча проходила в рамках стадии 1/8 финала турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Официальный YouTube-канал турнира опубликовал видео хайлайтов матча.

Александр Шевченко одержал победу общим счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Игра прошла в течение одного часа и 37 минут. Казахстанец, занимающий 43-ю позицию в рейтинге ATP, за это время реализовал четыре брейк-пойнта из шести, допустил одну двойную ошибку и шесть раз подал мяч навылет.

В четвертьфинале второй ракетке Казахстана предстоит сыграть с очередным топом - представителем Болгарии Григором Димитровым (13-е место рейтинга).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061254-luchshie-momenty-sensatsionnoy-pobedy-kazahstantsa-nad-sedmoy-raketkoy-mira-video/

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