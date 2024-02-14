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Неожиданным исходом завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на престижном турнире в Нидерландах

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, занимающий 21-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов, уступил в 1/8 финала турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), передает NUR.KZ.

Бублик потерпел сенсационное поражение, поскольку его соперником за выход в четвертьфинал выступил представитель Канады Милош Раонич, который находится на 222-м месте в рейтинге ATP.

Первая ракетка страны уступил по ходу двух сетов со счетом 4:6, 4:6.

Матч длился один час и 12 минут. За это время Александру удалось завершить четыре брейк-поинта после шести попыток, он допустил четыре двойных ошибки и четыре раза подал мяч навылет.

Напомним, что ранее Бублик выступил с заявлением о желании сняться с этого турнира из-за раннего расписания матчей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061033-neozhidannym-ishodom-zavershilsya-match-luchshego-tennisista-kazahstana-na-prestizhnom-turnire-v-niderlandah/

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