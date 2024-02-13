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Лучший теннисист Казахстана рассказал, что хотел сняться с престижного турнира, потому что матчи начинались рано утром

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поделился своими эмоциями после победы в стартовом матче на турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), передает NUR.KZ.

Напомним, что сегодня ему вновь удалось обыграть своего соперника по финалу турнира в Монпелье хорвата Борну Чорича.

"Самым приятным сегодня стало то, что я выиграл в 11 утра. Думаю, подобного не было последние три года. У меня не было никаких ожиданий, когда увидел расписание. Подумал, что откажусь играть. Я не вставал в 7:30 с сентября. Написал тренеру: „Может, мне сняться? Я буду спать в 7:30, зачем это всё надо“. Поэтому я просто рад, что прошёл дальше. Я попадал в корт, даже если это было для меня очень сложно в такую рань. Кто вообще работает в 11? Я не знаю", - цитирует Бублика "Чемпионат".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060814-luchshiy-tennisist-kazahstana-rasskazal-chto-hotel-snyatsya-s-prestizhnogo-turnira-potomu-chto-matchi-nachinalis-rano-utrom/

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