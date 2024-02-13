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Лучшие теннисисты Казахстана успешно стартовали на престижном турнире

Опубликовано:

Теннисисты Александр Шевченко и Александр Бублик
Александр Шевченко и Александр Бублик: LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко вышли во второй круг хардового турнира ATP 500 в нидерландском Роттердаме, передает NUR.KZ.

Бублик, получивший на соревнованиях восьмой номер посева, стартовал с победы над хорватом Борной Чоричем со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 52 минуты. Во втором круге первая ракетка Казахстана сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

Шевченко начал выступление на турнире матчем с китайцем Чжаном Чжичжэнем. Вторая ракетка Казахстана одержал волевую победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 55 минут. Во втором круге Шевченко встретится с победителем матча между россиянином Романом Сафиуллиным и датчанином Хольгером Руне, который получил третий номер посева.

Турнир в Роттердаме продлится до 18 февраля. Его призовой фонд составляет около 2,1 миллиона евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060807-luchshie-tennisisty-kazahstana-uspeshno-startovali-na-prestizhnom-turnire/

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