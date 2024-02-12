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Лучший теннисист Казахстана узнал свое место в новом мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Julian Finney/Getty Images

Казахстанец Александр Бублик остался на 23-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Обновленная версия рейтинга была опубликована в понедельник. Бублик сохранил 23-е место, которое является для него наивысшим в карьере. Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко потерял одну строчку и стал 57-м. Лидером мирового рейтинга среди мужчин остается серб Новак Джокович. В первой десятке изменений нет.

В парном разряде по-прежнему лидирует индиец Рохан Бопанна. Первая ракетка Казахстана в этой категории Александр Недовесов опустился с 48-й на 49-ю строчку. Андрей Голубев потерял шесть позиций и стал 69-м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060468-luchshiy-tennisist-kazahstana-uznal-svoe-mesto-v-novom-mirovom-reytinge/

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