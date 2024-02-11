Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина высказалась о дуэли с лучшей теннисисткой России в финале WTA 500 в Абу-Даби

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Chris Hyde/Getty Images

Сегодня, 11 февраля первые ракетки Казахстана и России Елена Рыбакина и Дарья Касаткина будут бороться за трофей категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает NUR.KZ.

Рыбакина поделилась, что ее ждет непростой финал против лучшей теннисистки России.

"В финале хочется победить и сделать все возможное для этого. Но несмотря ни на что, эта неделя для меня уже сложилась прекрасно. Завтра я попробую просто получать удовольствие от тенниса.

Мы несколько раз встречались с Дарьей, и каждая игра была сложной и напряженной. Ее стиль игры сильно отличается, и к нему нелегко привыкнуть, моя работа ног должна быть на высоком уровне. Постараюсь быть агрессивной во время финала", – приводит слова казахстанки ТАСС.

Напомним, что на пути к финалу Елена впервые в своей карьере одолела принципиальную соперницу Людмилу Самсонову.

Матч против Касаткиной состоится сегодня, в 19:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060360-elena-rybakina-vyskazalas-o-dueli-s-luchshey-tennisistkoy-rossii-v-finale-wta-500-v-abu-dabi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.