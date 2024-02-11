Елена Рыбакина высказалась о дуэли с лучшей теннисисткой России в финале WTA 500 в Абу-Даби

Сегодня, 11 февраля первые ракетки Казахстана и России Елена Рыбакина и Дарья Касаткина будут бороться за трофей категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает NUR.KZ.
Рыбакина поделилась, что ее ждет непростой финал против лучшей теннисистки России.
"В финале хочется победить и сделать все возможное для этого. Но несмотря ни на что, эта неделя для меня уже сложилась прекрасно. Завтра я попробую просто получать удовольствие от тенниса.
Мы несколько раз встречались с Дарьей, и каждая игра была сложной и напряженной. Ее стиль игры сильно отличается, и к нему нелегко привыкнуть, моя работа ног должна быть на высоком уровне. Постараюсь быть агрессивной во время финала", – приводит слова казахстанки ТАСС.
Напомним, что на пути к финалу Елена впервые в своей карьере одолела принципиальную соперницу Людмилу Самсонову.
Матч против Касаткиной состоится сегодня, в 19:00 по времени Астаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060360-elena-rybakina-vyskazalas-o-dueli-s-luchshey-tennisistkoy-rossii-v-finale-wta-500-v-abu-dabi/