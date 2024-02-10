Рыбакина впервые в карьере обыграла топовую россиянку и вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина обыграла принципиальную соперницу вышла в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

В полуфинале лучшей теннисистке страны противостояла вторая ракетка России Людмила Самсонова. Противостояния Рыбакиной и Самсоновой носят особой характер. Ранее они четырежды встречались на различных турнирах, и каждый раз победу одерживала россиянка.

Однако сегодня Елене удалось прервать серию неудач в личных встречах и одержать победу по ходу трех сетов с общим счетом 6:0, 4:6, 6:2.

Матч продолжался один час и 58 минут. За это время Рыбакиной удалось завершить один брейк-поинт из трех возможных, допустить одну двойную ошибку, а также 9 раз подать мяч навылет.

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