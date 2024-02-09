Елена Рыбакина успешно "разобрала" соперницу и вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина успешно выступила в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Соперницей первой ракетки страны выступила представительница Испании Кристина Буча, занимающая 74-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Рыбакиной удалось выйти в полуфинал, обыграв Бучу в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:4. Несмотря на легкую победу в первой половине встречи, испанка навязала серьезную борьбу в заключительном отрезке, отыгрывая каждый гейм.

Игра длилась один час и четыре минуты. За это время Елене не удалось реализовать брейк-поинт, создав один момент по ходу матча, также она допустила три двойных ошибки и семь раз подала мяч навылет.

В 1/2 финала ей предстоит встретиться со второй ракеткой России Людмилой Самсоновой.

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