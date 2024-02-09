Елена Рыбакина успешно "разобрала" соперницу и вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина успешно выступила в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.
Соперницей первой ракетки страны выступила представительница Испании Кристина Буча, занимающая 74-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Рыбакиной удалось выйти в полуфинал, обыграв Бучу в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:4. Несмотря на легкую победу в первой половине встречи, испанка навязала серьезную борьбу в заключительном отрезке, отыгрывая каждый гейм.
Игра длилась один час и четыре минуты. За это время Елене не удалось реализовать брейк-поинт, создав один момент по ходу матча, также она допустила три двойных ошибки и семь раз подала мяч навылет.
В 1/2 финала ей предстоит встретиться со второй ракеткой России Людмилой Самсоновой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060207-elena-rybakina-uspeshno-razobrala-sopernitsu-i-vyshla-v-polufinal-turnira-wta-v-abu-dabi/