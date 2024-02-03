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"Мне повезло": Бублик высказался о победе над экс-шестым теннисистом России, выступающим за Казахстан

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Теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Julian Finney/Getty Images

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик прокомментировал свою победу над топовым экс-российским теннисистом Александром Шевченко в 1/4 финала турнира ATP 250 в Монпелье, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ATP.

Напомним, что Шевченко недавно сменил спортивное гражданство и это соревнование стало для него первым под флагом Казахстана.

"Он перспективный игрок. Он уже обыграл многих топ-игроков. Я приложил все усилия, и в конце мне повезло. Я не допустил ни одной двойной ошибки на брейк-пойнтах и ​​доволен победой", - цитирует Бублика пресс-служба ATP.

Четвертьфинальный матч завершился в пользу первой ракетки страны, он одержал победу по ходу трех сетов с общим счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Также добавим, что победа в данном турнире обеспечит Александру Бублику участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058970-mne-povezlo-bublik-vyskazalsya-o-pobede-nad-eks-shestym-tennisistom-rossii-vystupayuschim-za-kazahstan/

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