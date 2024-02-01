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Топовый экс-российский теннисист, представляющий Казахстан, может помешать Бублику выйти на Олимпиаду

Опубликовано:

Теннисисты Александр Шевченко и Александр Бублик
Александр Шевченко и Александр Бублик: LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga/AFP via Getty Images

Лучшие теннисисты Казахстана Александр Бублик и Александр Шевченко встретятся в рамках четвертьфинала турнира серии ATP 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

Сегодня, 1 февраля Шевченко, недавно перешедший под флаг Казахстана, одержал победу на стадии 1/8 финала турнира. Его соперником выступил Грегуар Баррер. Александру удалось одержать победу по сумме трех сетов со счетом 7:6, 2:6, 6:3.

Бублик также сегодня победил в третьем раунде, показав характер в матче против представителя Канады Дениса Шаповалова (1:6, 6:7, 3:6).

Таким образом, путевка за выход в полуфинал будет разыграна между двумя казахстанцами.

Победа в данном турнире гарантирует Александру Бублику участие на Олимпийских играх-2024 в Париже. В случае, если чемпионство ATP 250 в Монпелье завоюет Шевченко, он не сможет представить страну на Олимпиаде, поскольку правила ITF запрещают теннисистам выступать за другую сборную в течение двух лет после перехода.

Казахстанское дерби в 1/4 финала состоится уже завтра, 2 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058730-topovoy-eks-rossiyskiy-tennisist-predstavlyayuschiy-kazahstan-mozhet-pomeshat-bubliku-vyyti-na-olimpiadu/

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