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30 лет независимости Казахстана

"Разорвал за победу": топовый экс-российский теннисист выиграл в тяжелом матче под флагом Казахстана

Опубликовано:

Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко, ранее представлявший Россию, одержал свою первую победу в одиночном разряде, представляя нашу страну, передает NUR.KZ.

Спортсмен провел матч первого круга турнира серии ATP 250 во французском городе Монпелье. Его соперником выступил чешский теннисист Далибор Сврчина, оказавший новоиспеченному казахстанцу достойное сопротивление.

Матч завершился тяжелой победой Шевченко по ходу трех сетов с общим счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча длилась два часа и 53 минуты. За это время Александру удалось завершить семь брейк-поинтов из 22 попыток, допустить 4 двойных ошибки и восемь раз подать мяч навылет.

Напомним, что ранее он заявлял, что будет готов "разорвать за победу" любого соперника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058536-razorval-za-pobedu-topovyy-eks-rossiyskiy-tennisist-vyigral-v-tyazhelom-matche-pod-flagom-kazahstana/

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