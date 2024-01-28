"Могу разорвать за победу": шестая ракетка России, перешедший в Казахстан, рассказал, чем поможет отечественному теннису

48-я ракетка мира Александр Шевченко, ранее представлявший Россию, рассказал о своих ключевых качествах на теннисном корте, передает NUR.KZ со ссылкой на ФТК.

Ранее Шевченко официально заявил, что в скором времени будет представлять Казахстан на всех турнирах.

"Я отличаюсь тем, что другие игроки может в какой-то день устают, может не так замотивированы, а когда я выхожу на корт, я могу в прямом смысле разорвать за победу… Если в плане игры брать, я очень агрессивный на корте. У меня быстрые удары, я хорошо подаю, хорошо принимаю. Есть, конечно, над чем работать, но я считаю, что выигрываю за счет быстрого удара и агрессивности на корте.

С большой гордостью буду выступать за Казахстан и, надеюсь, буду приносить болельщикам удовольствие от своей игры. Жду не дождусь этого момента. Эта страна в меня поверила, и я буду стараться делать все, чтобы доказать, что это не просто так", - заявил спортсмен.

Отметим, что Александр являлся шестой ракеткой России, однако после перехода под флаг Казахстана он расположится на втором месте внутреннего рейтинга, уступая лишь Александру Бублику.

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