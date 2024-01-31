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Экс-шестая ракетка России одержал быструю первую победу под флагом Казахстана

Опубликовано:

Казахстанские теннисисты Александр Шевченко и Александр Бублик
Александр Шевченко и Александр Бублик: LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Лучшие теннисисты Казахстана Александр Бублик в дуэте с Александром Шевченко одержали победу на старте турнира серии ATP 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

Соперниками первой и второй ракетки страны выступила американская пара в лице Эвана Кинга и Риза Штальдера. Бублику и Шевченко удалось одержать победу, обыграв представителей США по сумме двух сетов со счетом 6:4, 6:3.

Первый матч Шевченко под флагом Казахстана длился 59 минут. За это время казахстанцам удалось завершить семь брейк-поинтов из восьми возможных, допустить шесть двойных ошибок, а также пять раз подать мяч навылет.

Напомним, что ранее Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя переход Шевченко назвал новоиспеченного казахстанца "продуктом не нашей системы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058344-eks-shestaya-raketka-rossii-oderzhal-bystruyu-pervuyu-pobedu-pod-flagom-kazahstana/

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