Экс-шестая ракетка России одержал быструю первую победу под флагом Казахстана

Лучшие теннисисты Казахстана Александр Бублик в дуэте с Александром Шевченко одержали победу на старте турнира серии ATP 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

Соперниками первой и второй ракетки страны выступила американская пара в лице Эвана Кинга и Риза Штальдера. Бублику и Шевченко удалось одержать победу, обыграв представителей США по сумме двух сетов со счетом 6:4, 6:3.

Первый матч Шевченко под флагом Казахстана длился 59 минут. За это время казахстанцам удалось завершить семь брейк-поинтов из восьми возможных, допустить шесть двойных ошибок, а также пять раз подать мяч навылет.

Напомним, что ранее Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя переход Шевченко назвал новоиспеченного казахстанца "продуктом не нашей системы".

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