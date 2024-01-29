"Он продукт не нашей системы": глава российской федерации тенниса о переходе топового игрока под флаг Казахстана

Президент Федерации Тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал переход шестой ракетки страны Александр Шевченко под флаг Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что российский теннисист Александр Шевченко официально объявил, что теперь будет представлять Казахстан в личных соревнованиях.

"Это не стало новостью, он год ждал паспорт. Шевченко формировался не у нас, а в Австрии, в этом плане он продукт не нашей системы, он и не был практически в нашей орбите. Остаться ему мы предлагали, но он отказался", - приводят слова Тарпищева.

Первый матч под казахстанским флагом спортсмен сыграет уже завтра в рамках турнира серии ATP 250 во французском Монпелье. Он дебютирует в паре с первой ракеткой страны Александром Бубликом.

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