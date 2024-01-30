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Казахстанский теннисист взлетел в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Казахстанский теннисист Амир Омарханов. Фото: Казахстанская федерация тенниса

Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Амир Омарханов значительно улучшили свои позиции в мировом рейтинге, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса РК.

После успешного выступления на юниорском Открытом чемпионате Австралии Омарханов взлетел на 16-ю строчку в рейтинге ITF Juniors. Это лучший показатель среди казахстанских юношей. Ранее, никому из воспитанников тенниса нашей страны не удавалось так высоко подниматься в мировом рейтинге.

В рейтинге АТР Денис Евсеев поднялся на 176-е место. Это наилучший показатель в карьере казахстанца.

3-4 февраля в аргентинском городе Росарио сборная Казахстана будет играть против Аргентины в квалификации «Кубка Дэвиса», где первой ракеткой нашей команды будет Денис Евсеев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058325-kazahstanskiy-tennisist-vzletel-v-mirovom-reytinge/

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