Казахстанский теннисист взлетел в мировом рейтинге

Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Амир Омарханов значительно улучшили свои позиции в мировом рейтинге, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса РК.

После успешного выступления на юниорском Открытом чемпионате Австралии Омарханов взлетел на 16-ю строчку в рейтинге ITF Juniors. Это лучший показатель среди казахстанских юношей. Ранее, никому из воспитанников тенниса нашей страны не удавалось так высоко подниматься в мировом рейтинге.

В рейтинге АТР Денис Евсеев поднялся на 176-е место. Это наилучший показатель в карьере казахстанца.

3-4 февраля в аргентинском городе Росарио сборная Казахстана будет играть против Аргентины в квалификации «Кубка Дэвиса», где первой ракеткой нашей команды будет Денис Евсеев.

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