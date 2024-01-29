Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский теннисист успешно стартовал на "Челленджере" в Германии

Опубликовано:

Теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин: Matthew Stockman/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин одержал победу в стартовом матче турнира серии "Челленджер" в немецком городе Кобленц, передает NUR.KZ.

Первым соперником казахстанца в данном турнире выступил представитель Франции Максим Жанвье. Кукушкину удалось одержать убедительную победу по ходу двух сетов. В первой половине встречи спортсмены играли на одном уровне, однако Михаил забрал сет со счетом 6:4, а во второй половине француз не показал должного уровня и смог выиграть лишь один гейм, победа казахстанца 6:1.

Отметим, что матч длился один час и девять минут, за это время Кукушкин успел реализовать четыре брейк-поинта из восьми возможных, также ему удалось не допустить ни одной двойной ошибки и один раз подать мяч навылет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058133-kazahstanskiy-tennisist-uspeshno-startoval-na-chellendzhere-v-germanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.