Казахстанский теннисист успешно стартовал на "Челленджере" в Германии

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин одержал победу в стартовом матче турнира серии "Челленджер" в немецком городе Кобленц, передает NUR.KZ.

Первым соперником казахстанца в данном турнире выступил представитель Франции Максим Жанвье. Кукушкину удалось одержать убедительную победу по ходу двух сетов. В первой половине встречи спортсмены играли на одном уровне, однако Михаил забрал сет со счетом 6:4, а во второй половине француз не показал должного уровня и смог выиграть лишь один гейм, победа казахстанца 6:1.

Отметим, что матч длился один час и девять минут, за это время Кукушкин успел реализовать четыре брейк-поинта из восьми возможных, также ему удалось не допустить ни одной двойной ошибки и один раз подать мяч навылет.

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