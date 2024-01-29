Официально: Елена Рыбакина потеряла две позиции в мировом рейтинге

Казахстанка Елена Рыбакина после неудачи на Australian Open опустилась на два места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В январе спортсменка выиграла титул в Брисбене, однако на первом в сезоне турнире Большого шлема вылетела уже во втором круге. Рыбакина не смогла защитить очки, которые заработала за выход в финал прошлого Australian Open. В обновленной версии мирового рейтинга казахстанка опустилась с третьего на пятое место, пропустив выше американок Коко Гауфф и Джессику Пегулу.

Первой ракеткой мира в женском одиночном разряде осталась полька Ига Швентек. Победительница минувшего Australian Open белоруска Арина Соболенко сохранила вторую позицию. Финалистка турнира китаянка Чжэн Циньвэнь взлетела сразу на восемь строчек и стала седьмой. Еще одна казахстанка Юлия Путинцева потеряла шесть позиций и опустилась на 70-е место.

В парном разряде первой ракеткой мира стала бельгийка Элизе Мертенс, выигравшая Australian Open в дуэте с Се Шувэй из Тайваня, которая поднялась на второе место. Бывший лидер рейтинга австралийка Сторм Хантер опустилась на третью позицию. Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина осталась на 44-й строчке.

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