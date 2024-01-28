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30 лет независимости Казахстана

Стало известно, когда один из лучших теннисистов России впервые сыграет под флагом Казахстана

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Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

Двое лучших теннисистов страны Александр Бублик и новоиспеченный казахстанец Александр Шевченко выступят в парном разряде на турнире ATP 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

Напомним, что Шевченко вчера официально объявил о получении казахстанского гражданства и теперь будет представлять страну на всех соревнованиях. Ранее спортсмен представлял Россию и был одним из лучших ее представителей на корте.

Шевченко и Бублик выступят в дуэте на ATP 250 - Open Sud de France уже завтра, 29 января. Дебютным соперником казахстанской пары выступят американцы Эван Кинг и Риз Штальдер. Старт матча запланирован на 17:00 по астанинскому времени.

Отметим, что Александр Шевченко, занимающий 48-ю позицию в рейтинге ATP, стал второй ракеткой Казахстана, лидерство он уступает лишь своему напарнику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057897-stalo-izvestno-kogda-odin-iz-luchshih-tennisistov-rossii-vpervye-sygraet-pod-flagom-kazahstana/

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