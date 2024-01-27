Соболенко прокомментировала победу на Australian Open и рассказала, как "напрягла" свою команду после поражения от Рыбакиной

Вторая ракетка мира Арина Соболенко эмоционально прокомментировала свою победу в финальном матче турнира Australian Open-2024, передает NUR.KZ.

В финале Открытого чемпионата Австралии белорусской спортсменке удалось в двух сетах победить китаянку Чжэн Циньвэнь.

"Поздравляю Чжэн с невероятным выступлением на турнире. Понимаю, что проигрывать в финале очень тяжело, но ты невероятный игрок и еще так молода. У тебя будет много финалов, и ты это сделаешь. Поздравляю тебя и твою команду с потрясающим турниром…

Как обычно, моя речь будет немного странной. Это не моя суперсила, но я постараюсь. Команда! Вау! Ребята, я вас немного напрягла после финала в Брисбене (Арина разгромно уступила Елене Рыбакиной прим ред.). В этом финале у меня вышло чуть лучше. Спасибо, что всегда остаётесь на моей стороне, несмотря ни на что. Без вас я бы не смогла столько достичь в этом спорте…", - заявила чемпионка.

Отметим, что Арина Соболенко завоевала трофей Открытого чемпионата Австралии второй раз подряд.

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