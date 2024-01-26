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Громкий камбэк: Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев: Daniel Pockett/Getty Images

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым и в третий раз за карьеру вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на главной арене имени Рода Лейвера и продлилась 4 часа 18 минут. Медведев проиграл первые два сета, но совершил камбэк и одержал победу с итоговым счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Россиянин посеян на турнире под третьим номером, немец — под шестым.

В решающем матче Australian Open Медведев встретится с Янником Синнером, который получил четвертый номер посева. Итальянец в полуфинале обыграл действующего чемпиона серба Новака Джоковича.

Ранее Медведев потерпел два поражения в финалах турнира в Мельбурне (2021 и 2022 года). В его активе один титул на мэйджорах — на US Open 2021.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057781-gromkiy-kambek-medvedev-obygral-zvereva-i-vyshel-v-final-australian-open/

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