Громкий камбэк: Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым и в третий раз за карьеру вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.
Встреча прошла на главной арене имени Рода Лейвера и продлилась 4 часа 18 минут. Медведев проиграл первые два сета, но совершил камбэк и одержал победу с итоговым счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Россиянин посеян на турнире под третьим номером, немец — под шестым.
В решающем матче Australian Open Медведев встретится с Янником Синнером, который получил четвертый номер посева. Итальянец в полуфинале обыграл действующего чемпиона серба Новака Джоковича.
Ранее Медведев потерпел два поражения в финалах турнира в Мельбурне (2021 и 2022 года). В его активе один титул на мэйджорах — на US Open 2021.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057781-gromkiy-kambek-medvedev-obygral-zvereva-i-vyshel-v-final-australian-open/