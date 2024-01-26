Рекорда не будет: Новак Джокович вылетел с Australian Open впервые за шесть лет

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на главной арене имени Рода Лейвера и продлилась 3 часа 22 минуты. Синнер одержал победу со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Итальянец, посеянный под четвертым номером, впервые проиграл сет на нынешнем турнире. В решающем матче соревнований он встретится с победителем противостояния между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Синнер впервые в карьере дошел до финала турнира Большого шлема.

Джокович же упустил возможность установить мировой рекорд по числу титулов на мэйджорах. На данный момент серб выигрывал турниры Большого шлема 24 раза. Столько же титулов у австралийки Маргарет Корт, при этом большую их часть она выиграла в период до Открытой эры в теннисе.

Кроме того, прервалась победная серия Джоковича на Australian Open. Первая ракетка мира до встречи с Синнером выиграл 33 подряд матча на турнире — это повторение рекорда американки Моники Селеш. Лидер рейтинга ATP ранее не знал поражений на стадии 1/2 финала этих соревнований.

Всего серб 10 раз становился сильнейшим на Australian Open. Он самый титулованный теннисист в истории этого турнира.

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