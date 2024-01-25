Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Определилась соперница Арины Соболенко по финалу Australian Open

Опубликовано:

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь
Чжэн Циньвэнь: Cameron Spencer/Getty Images

Китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла украинку Даяну Ястремскую в полуфинале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча спортсменок прошла на центральном корте имени Рода Лейвера и продлилась 1 час 42 минуты. Циньвэнь, получившая 12-й номер посева, одержала победу со счетом 6:4, 6:4.

Для 21-летней китаянки это первый выход в финал турнира Большого шлема. В решающем матче Australian Open она сыграет со второй сеяной белоруской Ариной Соболенко. По итогам соревнований Циньвэнь поднимется как минимум на седьмое место в мировом рейтинге.

Ястремская же стала пятой теннисисткой в истории, которая пробилась в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде из квалификации. Украинка поднимется на 64 позиции в рейтинге WTA и станет 29-й ракеткой мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057573-opredelilas-sopernitsa-ariny-sobolenko-po-finalu-australian-open/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.