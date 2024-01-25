Определилась соперница Арины Соболенко по финалу Australian Open

Китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла украинку Даяну Ястремскую в полуфинале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча спортсменок прошла на центральном корте имени Рода Лейвера и продлилась 1 час 42 минуты. Циньвэнь, получившая 12-й номер посева, одержала победу со счетом 6:4, 6:4.

Для 21-летней китаянки это первый выход в финал турнира Большого шлема. В решающем матче Australian Open она сыграет со второй сеяной белоруской Ариной Соболенко. По итогам соревнований Циньвэнь поднимется как минимум на седьмое место в мировом рейтинге.

Ястремская же стала пятой теннисисткой в истории, которая пробилась в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде из квалификации. Украинка поднимется на 64 позиции в рейтинге WTA и станет 29-й ракеткой мира.

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