Появился состав соперников сборной Казахстана на чемпионат мира

Сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационный матч чемпионата мира "Кубок Дэвиса" против Аргентины, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Капитан аргентинской команды Гильермо Кория выбрал следующих игроков: Франсиско Серундоло (№21 АТР), Себастьян Баэс (№29 АТР), Томас Мартин Этчеверри (№32 АТР), Орасио Себальос (№7 в мировом парном рейтинге) и Андрес Мольтени (№13 в мировом парном рейтинге).

Отметим, мужская сборная Аргентины по теннису - обладатели "Кубка Дэвиса - 2016" и 4-кратные финалисты (1981, 2006, 2008, 2011). С казахстанской командой встречались два раза: в июле 2011 года в Буэнос-Айресе (поражение Казахстана со счетом 0:5) и в сентябре 2017 года в Астане (победа 3:2).

Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи "Кубка Дэвиса" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

С составом сборной Казахстана на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.

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