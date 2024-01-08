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Объявлен состав сборной Казахстана по теннису на матчи "Кубка Дэвиса"

Опубликовано:

мужская сборная Казахстана по теннису
мужская сборная Казахстана по теннису: ktf.kz

Национальная сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационный матч «Кубка Дэвиса» против Аргентины, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с капитаном команды Юрием Щукиным выбрал следующий состав игроков:

Александр Бублик (31-й номер одиночного рейтинга ATP), Денис Евсеев (184-й номер одиночного рейтинга АТР), Бейбит Жукаев (188-й номер одиночного рейтинга АТР), Тимофей Скатов (228-й номер одиночного рейтинга ATP) и Александр Недовесов (46-й номер парного рейтинга ATP).

«Ребята, которые попали в сборную доказали, что они достойны быть в команде своими результатами и своим рейтингом. Что касается наших соперников, то у них очень сильный состав. В одиночке у аргентинцев три игрока в ТОП-50 и еще трое в ТОП-20 в парном разряде. Все они сильно играют на грунте. Мы понимаем, что будет сложно, но будем стараться. Мы не в первый раз играем против сильных команд и не раз побеждали на выезде», - отметил Щукин.

Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи «Кубка Дэвиса» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054365-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-tennisu-na-matchi-kubka-devisa/

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