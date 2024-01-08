Объявлен состав сборной Казахстана по теннису на матчи "Кубка Дэвиса"

Национальная сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационный матч «Кубка Дэвиса» против Аргентины, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с капитаном команды Юрием Щукиным выбрал следующий состав игроков:

Александр Бублик (31-й номер одиночного рейтинга ATP), Денис Евсеев (184-й номер одиночного рейтинга АТР), Бейбит Жукаев (188-й номер одиночного рейтинга АТР), Тимофей Скатов (228-й номер одиночного рейтинга ATP) и Александр Недовесов (46-й номер парного рейтинга ATP).

«Ребята, которые попали в сборную доказали, что они достойны быть в команде своими результатами и своим рейтингом. Что касается наших соперников, то у них очень сильный состав. В одиночке у аргентинцев три игрока в ТОП-50 и еще трое в ТОП-20 в парном разряде. Все они сильно играют на грунте. Мы понимаем, что будет сложно, но будем стараться. Мы не в первый раз играем против сильных команд и не раз побеждали на выезде», - отметил Щукин.

Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи «Кубка Дэвиса» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

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