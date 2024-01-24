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Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в полуфинале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев: Phil Walter/Getty Images

В среду завершилась четвертьфинальная стадия Открытого чемпионата Австралии по теннису. В мужской сетке сформировала вторая полуфинальная пара, передает NUR.KZ.

В нижней части сетки россиянин Даниил Медведев, получивший третий номер посева, обыграл девятого сеяного поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

В полуфинале соперником победителя станет немец Александр Зверев. Шестой номер посева выбил из турнира второго сеяного испанца Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу представителя Германии.

Победитель матча между Медведевым и Зверевым в финале Australian Open встретится с сильнейшим из пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4). Полуфиналы пройдут 26 января, решающая игра турнира — 28 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057360-daniil-medvedev-sygraet-s-aleksandrom-zverevym-v-polufinale-australian-open/

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