Новак Джокович и Янник Синнер сыграют в полуфинале Australian Open

Серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер проведут очный матч в рамках 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, передает NUR.KZ.

Во вторник состоялись первые встречи 1/4 финала. Джокович, посеянный на турнире под первым номером, обыграл американца Тейлора Фритца со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Лидер мирового рейтинга — действующий чемпион Australian Open.

Синнер (четвертый номер посева) одержал победу над россиянином Андреем Рублевым (пятый) со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Полуфинал между итальянцем и Джоковичем состоится 26 января.

Еще два участника 1/2 финала определятся в среду. В других четвертьфиналах мужской сетки россиянин Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, а немец Александр Зверев — с испанцем Карлосом Алькарасом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.