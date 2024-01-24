Официально: определился следующий турнир Елены Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина примет участие в турнире серии WTA 1000 в Катаре, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации.

В заявочном листе Qatar Open в Дохе Рыбакина получила третий номер посева. Первые две позиции ушли лидеру мирового рейтинга Иге Швентек и второй ракетке мира Арине Соболенко. Предстоящий турнир в Катаре станет первыми соревнованиями категории 1000 в новом сезоне WTA. Qatar Open пройдет с 11 по 17 февраля.

До "тысячника" Елена сыграет на турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, последний раз казахстанская теннисистка выходила на корт Australian Open, где потерпела поражение на стадии второго круга.

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