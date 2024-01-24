Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал Australian Open

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Казахстанский теннисист Амир Омарханов. Фото: Казахстанская федерация тенниса

Казахстанец Амир Омарханов продолжает победное шествие на юношеском турнире серии Большого Шлема Australian Open-2024. Юный теннисист в тяжелейшей борьбе прошел в четвертьфинал, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В матче третьего круга казахстанец обыграл 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима. Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Амира, во второй партии Ким активизировался и забрал её - 7:5.

В решающем третьем сете Омарханов за 19 минут одолел соперника с сухим счетом - 6:0.

В борьбе за путевку в полуфинальный матч Амиру предстоит сразиться с представителем Нидерландов Месом Роттгерингом (25 ITF Juniors).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057242-kazahstanskiy-tennisist-probilsya-v-chetvertfinal-australian-open/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.