Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал Australian Open

Казахстанец Амир Омарханов продолжает победное шествие на юношеском турнире серии Большого Шлема Australian Open-2024. Юный теннисист в тяжелейшей борьбе прошел в четвертьфинал, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В матче третьего круга казахстанец обыграл 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима. Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Амира, во второй партии Ким активизировался и забрал её - 7:5.

В решающем третьем сете Омарханов за 19 минут одолел соперника с сухим счетом - 6:0.

В борьбе за путевку в полуфинальный матч Амиру предстоит сразиться с представителем Нидерландов Месом Роттгерингом (25 ITF Juniors).

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