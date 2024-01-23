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Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной стадии "Челленджера" в Бельгии

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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин: Ian MacNicol/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин уступил в финальном матче квалификационного этапа на турнир серии "Челленджер" в Оттиньи-Лувен-ла-Нев (Бельгия), передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца выступил представитель Польши Макс Касниковски, занимающий 273-е место в рейтинге ATP. Кукушкину удалось выиграть первую часть игры, однако он уступил в матче по ходу трех сетов с общим счетом 6:2, 5:7, 3:6.

Встреча длилась два часа и три минуты. За это время казахстанский спортсмен успел реализовать четыре брейк-поинта из 6 возможных, допустил одну двойную ошибку, а также один раз подал мяч навылет.

Напомним, что в первом матче квалификации в основную сетку турнира Михаил Кукушкин успешно прошел хорвата Нино Сердарушича.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057112-kazahstanskiy-tennisist-ostanovilsya-v-shage-ot-osnovnoy-stadii-chellendzhera-v-belgii/

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