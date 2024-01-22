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Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации "Челленджера" в Бельгии

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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин одержал победу в первом матче квалификационного этапа турнира серии "Челленджер" в Оттиньи-Лувен-ла-Нев (Бельгия), сообщает NUR.KZ.

Соперником казахстанца на старте квалификации соревнования выступил представитель Хорватии Нино Сердарушич. Кукушкин, занимающий 251-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP), одержал победу по сумме двух сетов с общим счетом 6:3, 7:5.

Матч продолжался один час и 25 минут. За это время он успел реализовать три брейк-поинта из 7 попыток, не допустил ни одной двойной ошибки, а также ни разу не подал мяч навылет.

Следующим соперником Михаила Кукушкина за выход в основную стадию "Челленджера" выступит победитель пары Чарльз Брум (Великобритания) - Макс Касниковски (Польша).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056836-kazahstanskiy-tennisist-vyshel-v-final-kvalifikatsii-chellendzhera-v-belgii/

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