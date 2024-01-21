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Казахстанская теннисистка неудачно дебютировала на Australian Open

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Казахстанская теннисистка Асылжан Арыстанбекова
Асылжан Арыстанбекова: Instagram Асылжан Арыстанбековой

Казахстанка Асылжан Арыстанбекова сенсационно вылетела в первом круге Открытого чемпионата по теннису среди юниоров в женском одиночном разряде, передает NUR.KZ.

На старте турнира 17-летняя спортсменка, занимающая 56-е место в юниорском мировом рейтинге, играла с Талией Коккинис. Австралийка — лишь 283-я ракетка мира среди юниорок, в Australian Open она участвует благодаря wild card от организаторов. Обе теннисистки дебютировали в основной сетке турниров Большого шлема.

Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. Коккинис одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Во втором круге 15-летняя австралийка встретится с болгаркой Ивой Ивановой, получившей 16-й номер посева.

После вылета Арыстанбековой в юниорской сетке Australian Open в женском одиночном разряде не осталось представительниц Казахстана. У юношей продолжает выступление Амир Омарханов, который в первом круге одержал сенсационную победу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056607-kazahstanskaya-tennisistka-neudachno-debyutirovala-na-australian-open/

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