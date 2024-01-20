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Украинская и российская теннисистки пожали руки после матча на Australian Open

Опубликовано:

Украинская теннисистка Елизавета Котляр
Елизавета Котляр: Instagram Елизаветы Котляр

Матч Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниорок между украинкой Елизаветой Котляр и россиянкой Владой Минчевой завершился рукопожатием, передает NUR.KZ.

Соперницы встретились в рамках первого круга в одиночном разряде и провели на корте 1 час 10 минут. Минчева, посеянная на турнире под 15-м номером, одержала победу со счетом 6:2, 6:4.

По окончании последнего розыгрыша спортсменки встретились у сетки, обменявшись рукопожатием. При этом большинство украинских теннисисток отказываются жать руки россиянкам и белорускам после начала войны 24 февраля 2022 года. Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) заявляла, что с пониманием относится к такому решению спортсменок, назвав это личным выбором.

На нынешнем Australian Open в основных соревнованиях украинка Даяна Ястремская не стала обмениваться рукопожатием и с француженкой Варварой Грачевой, которая ранее представляла Россию. Теннисистки ограничились символическим касанием ракетками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056554-ukrainskaya-i-rossiyskaya-tennisistki-pozhali-ruki-posle-matcha-na-australian-open/

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