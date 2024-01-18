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Украинская теннисистка отказалась от рукопожатия с француженкой после матча

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская
Даяна Ястремская: Morgan Hancock/Getty Images

Украинка Даяна Ястремская не стала жать руку француженке Варваре Грачевой после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча продлилась 1 час 6 минут и завершилась победой Ястремской со счетом 6:3, 6:2. После матча спортсменки вместо традиционного рукопожатия произвели символическое касание ракетками.

Грачева с июня 2023 года выступает под флагом Франции, ранее она представляла Россию. Ястремская, как и другие ее соотечественницы, после начала войны в Украине не жмут руки россиянкам и белорускам, которые официально заявлены на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе.

В третьем круге Australian Open Ястремская сыграет с американкой Эммой Наварро, получившей 27-й номер посева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056246-ukrainskaya-tennisistka-otkazalas-ot-rukopozhatiya-s-frantsuzhenkoy-posle-matcha/

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