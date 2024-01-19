Лучший теннисист Казахстана завоевал золото на турнире в США

В американском городе Корпус-Кристи завершился международный турнир по настольному теннису WTT Feeder Corpus Christi 2024, в котором победителем стал казахстанец Кирилл Герасименко, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса Казахстана.

Лидер казахстанской команды по ходу турнира одолел Кай Чжана (США) 3:1, Сянцзин Чжана (США) 3:0, Хармит Десайя (Индия) 3:1, Штеффена Менгеля (Германия) 3:1, Жоао Монтейру (Португалия) 3:2 и завоевал в итоге безоговорочную золотую медаль.

Прилетел в США за три дня до соревнования, акклиматизировался. Перед собой ставил задачу занять первое место, набрать рейтинговые очки, чтобы попасть на турнир WTT Champions. Также эти очки очень важны при отборе на летнюю Олимпиаду в Париже-2024. Здесь сыграл уверенно, победил сильных соперников и теперь с отличным настроением готовлюсь к командному чемпионату мира в Корее,- заявил Герасименко.

Напомним, командный чемпионат мира по настольному теннису пройдет с 16 по 25 февраля в южно-корейском Пусане.

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