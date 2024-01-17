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30 лет независимости Казахстана

Стали известны соперники сборной Казахстана на чемпионате мира

Опубликовано:

Кирилл Герасименко
Кирилл Герасименко. Фото: olympic.kz

За месяц до старта мирового первенства по настольному теннису в Южной Корее сборная Казахстана узнала своих будущих соперников, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

С 16 по 25 февраля в южнокорейском городе Пусане пройдёт чемпионат мира по настольному теннису. За месяц до начала соревнований лучших спортсменов планеты состоялась жеребьёвка предстоящих матчей.

В группе № 2 выступят мужские сборные Германии, Англии, США, Казахстана, Саудовской Аравии.

Национальная женская сборная Казахстана по настольному теннису попала в группу № 6, где сыграет против Гонконга, Португалии, Австрии, Австралии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055976-stali-izvestny-soperniki-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-mira/

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