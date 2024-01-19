16-летняя теннисистка-вундеркинд из России совершила героический камбэк и вышла в 1/8 финала Australian Open

16-летняя теннисистка из России Мирра Андреева стала пятой спортсменкой, которой уже удалось выйти в стадию 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии-2024, сообщает NUR.KZ.
Соперницей вундеркинда выступила французская теннисистка Диана Парри (72-я строчка в рейтинге WTA).
В матче третьего круга они провели на корте 2 часа и 23 минуты. Андреева за это время успела реализовать 5 брейк-поинтов из 12 возможных, допустить 4 двойных ошибки, а также 5 раз подать мяч навылет.
Россиянке удалось завоевать победу, совершив героический камбэк. Первый сет Мирра уступила со счетом 1:6, второй остался за ней 6:1. В заключительном отрезке Андреева уступала француженке 5 геймов против одного, однако ей все же удалось перевернуть игру и продолжить путь к трофею.
Напомним, что в прошлой игре Мирра Андреева совершила еще одну сенсацию на австралийском турнире.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056399-16-letnyaya-tennisistka-vunderkind-iz-rossii-sovershila-geroicheskiy-kambek-i-vyshla-v-18-finala-australian-open/