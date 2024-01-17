16-летняя теннисистка-вундеркинд из России совершила сенсацию на Australian Open

16-летняя российская теннисистка-вундеркинд Мирра Андреева одержала сенсационную победу над шестой ракеткой мира туниской Онс Жабер на Australian Open-2024, сообщает NUR.KZ.

В первом сете одна из лучших теннисисток мира не смогла выиграть ни одного гейма у юной россиянки, а сам матч длился всего 54 минуты.

Мирра забрала победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. По ходу встречи ей удалось завершить 5 брейк-пойнтов из 7 возможных, допустить 1 двойную ошибку и дважды подать мяч навылет.

Отметим, что Жабер была финалисткой прошлогоднего Уимблдона, по ходу которого она одержала победу над лучшей теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Следующей соперницей сенсационной россиянки выступит француженка Диана Парри.

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