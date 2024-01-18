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Драматичный камбэк: лучшая теннисистка мира чуть не вылетела во втором круге Australian Open

Опубликовано:

Даниэль Коллинс (слева) и Ига Швентек (справа, в белом)
Даниэль Коллинс (слева) и Ига Швентек (справа, в белом): Robert Prange/Getty Images

Американская теннисистка Даниэль Коллинс, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, могла совершить главную сенсацию турнира Большого шлема в Австралии. Она почти одолела первую ракетку мира Игу Швентек, передает NUR.KZ.

В первом сете лучшая теннисистка планеты одержала победу со счетом - 6:4. Второй игровой отрезок же Даниэль Коллинс позволила забрать лишь три гейма. Счет в ее пользу - 6:3. Все должен был решить заключительный третий сет. Швентек проигрывала по ходу отрезка уже 1:4, но смогла отыграться. Итоговый счет в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:4. Драматичный матч продолжался почти три часа.

На послематчевом интервью Швентек пошутила, что мысленно готовилась покинуть турнир.

У меня было достаточно времени подумать. Честно говоря, я уже мысленно была в аэропорту

В третьем круге первая ракетка мира сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (50 WTA).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056167-dramatichnyy-kambek-luchshaya-tennisistka-mira-chut-ne-vyletela-vo-vtorom-kruge-australian-open/

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