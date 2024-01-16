Теннисиста стошнило на корте после победы в матче Australian Open (видео)

Британец Джек Дрэйпер попал в неприятную ситуацию после выигранного матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Во вторник спортсмен стартовал на первом в сезоне турнире Большого шлема с победы над американцем Маркосом Гироном со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Матч продолжался 3 часа 21 минуту в условиях жаркой погоды — температура в Мельбурне составляла около 30 градусов Цельсия.

После второго сета Дрэйпер воспользовался помощью врача и проверил давление. По окончании всего матча британец, согнувшись, пожал руку сопернику у сетки, а затем добежал до мусорного бака, куда его вырвало.

Во втором круге Australian Open Дрэйпер, занимающий 55-е место в мировом рейтинге, сыграет с американцем Томми Полом, который получил 14-й номер посева.

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