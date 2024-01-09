Юлия Путинцева сотворила невероятный камбэк и вышла во второй круг турнира в Австралии

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала волевую победу в первом круге турнира серии WTA-250 в австралийском Хобарте и пробилась в следующий раунд, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.
Казахстанская теннисистка, занимающая 64-ю позицию в мировом рейтинге, встречалась на австралийском корте с 45-й ракеткой мира итальянкой Элизабетт Кочаретто. Первую партию Юлия проиграла 0:6. Во втором сете казахстанка уступала со счетом 0:4, но сумела выиграть партию 7:5, а в решающем игровом отрезке победила на тай-брейке – 7:6 (7:4).
В следующем круге Путинцева сыграет с победительницей пары Мария Боузкова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария).
Напомним, что на турнире в другом австралийском городе Аделаиде примет участие другая казахстанская теннисистка, третья ракетка мира Елена Рыбакина. Она стартует со второго круга и проведет свой матч завтра против испанки Кристин Букша.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054546-yuliya-putintseva-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-wta-500-v-avstralii/