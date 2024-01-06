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Арина Соболенко о Рыбакиной: Я люблю матчи против Елены

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Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче против первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, передает NUR.KZ.

После того, как белоруска выиграла свою соотечественницу Викторию Азаренко в полуфинале турнира серии WTA-500 в австралийском Брисбене, она прокомментировала принципиальное противостояние с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

"Я люблю матчи против Елены. Это всегда высокий уровень. Я надеюсь, что завтра будет классная битва. Я очень жду этого матча", - заявила Арина Соболенко в послематчевом интервью.

За время профессиональной карьеры Соболенко и Рыбакина провели уже семь официальных очных встреч. В пяти из них выиграла белоруска, в двух — казахстанка. В прошлом сезоне они встречались четыре раза, в том числе в финалах Australian Open и турнира в Индиан-Уэллсе, и одержали по две победы.

Теннисистки сыграют финал соревнований завтра, в воскресенье, в 10:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054227-arina-sobolenko-o-rybakinoy-ya-lyublyu-matchi-protiv-eleny/

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