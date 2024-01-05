"Я смогу выиграть большие титулы": Елена Рыбакина сделала заявление после победы в Австралии

Лидер женской сборной Казахстана по теннису, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина после победного матча на турнире WTA 500 в Австралии озвучила цель на новый сезон, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале турнира WTA 500 Brisbane International Рыбакина прошла в следующий круг после того, как ее соперница Анастасия Потапова снялась с матча по медицинским причинам.

В послематчевом интервью казахстанка заявила, что в прошлом году у нее тоже было много проблем со здоровьем, и выразила надежду на то, что в этом сезоне она сможет завоевать новые титулы.

"В последние семь месяцев мне не везло со здоровьем. Для меня остается самым важным быть здоровой, не болеть. Над всем остальным мы работаем с моей командой. Надеюсь, в этом году я смогу выиграть другие большие титулы", — заявила Елена.

В полуфинале первая ракетка Казахстана сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

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