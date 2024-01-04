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Елена Рыбакина разгромила соперницу на первом турнире сезона

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange / Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отдала лишь один гейм бельгийке Элизе Мертенс в матче третьего круга турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, передает NUR.KZ.

Соревнования с призовым фондом более 1,7 млн долларов проходят на хардовом покрытии. Рыбакина пробилась в четвертьфинал, обыграв Мертенс со счетом 6:1, 6:0. Соперницы провели на корте 56 минут. Бельгийка посеяна на турнире под 13-м номером, казахстанка — под вторым.

В матче следующей стадии первая ракетка страны в женском одиночном разряде встретится с победительницей противостояния между двумя россиянками — Вероникой Кудерметовой и Анастасией Потаповой.

Турнир в Брисбене продлится до 7 января. Он проходит в рамках первой соревновательной недели нового теннисного сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2053911-elena-rybakina-razgromila-sopernitsu-na-pervom-turnire-sezona/

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