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Теннисист Дмитрий Попко одержал победу на турнире в Турции

Опубликовано:

Дмитрий Попко
Дмитрий Попко. Фото: ktf.kz

Представитель сборной Казахстана по теннису Дмитрий Попко стал победителем турнира категории ITF M15, который состоялся в турецком городе Анталья (Турция), передает NUR.KZ.

В решающем матче ему противостоял испанец Макс Алькала-Гурри. Встреча продилась два сета, по итогам которых казахстанский теннисист победил со счетом 6:4, 7:5.

За время игры Дмитрий семь раз подал навылет. Также он допустил три двойные ошибки.

В этом году Дмитрий Попко уже трижды выиграл соревнования серии ITF. В мировом рейтинге ATP теннисист находится на 455 месте (в парном разряде он занимает 800 строчку).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2052579-tennisist-dmitriy-popko-oderzhal-pobedu-na-turnire-v-turtsii/

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