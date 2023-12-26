Теннисист Дмитрий Попко одержал победу на турнире в Турции

Представитель сборной Казахстана по теннису Дмитрий Попко стал победителем турнира категории ITF M15, который состоялся в турецком городе Анталья (Турция), передает NUR.KZ.

В решающем матче ему противостоял испанец Макс Алькала-Гурри. Встреча продилась два сета, по итогам которых казахстанский теннисист победил со счетом 6:4, 7:5.

За время игры Дмитрий семь раз подал навылет. Также он допустил три двойные ошибки.

В этом году Дмитрий Попко уже трижды выиграл соревнования серии ITF. В мировом рейтинге ATP теннисист находится на 455 месте (в парном разряде он занимает 800 строчку).

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