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Рыбакина выиграла в парном матче против Соболенко

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Теннисистки Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо)
Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо): Matthew Stockman/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с румынкой Сораной Кырстя обыграла белоруску Арину Соболенко и испанку Паулу Бадосу на выставочном турнире в Абу-Даби, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят в столице ОАЭ в командном формате. Рыбакина и Кырстя представляют квартет "Falcons" вместе с американцем Тейлором Фритцем и индийцем Сумитом Нагалом.

В пятницу матчевая встреча их команды с "Kites" началась с парной женской игры. Рыбакина и Кырстя одержали победу на тай-брейке — 7:6 (7:5). Позднее в рамках игрового дня казахстанка проведет односетовый матч с Соболенко в формате "один на один".

Напомним, на старте выставочного турнира "Falcons" с общим счетом 3-2 обыграли "Hawks", а Рыбакину признали лучшей теннисисткой этой матчевой встречи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2052202-rybakina-vyigrala-v-parnom-matche-protiv-sobolenko/

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