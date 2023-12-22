Рыбакина выиграла в парном матче против Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с румынкой Сораной Кырстя обыграла белоруску Арину Соболенко и испанку Паулу Бадосу на выставочном турнире в Абу-Даби, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят в столице ОАЭ в командном формате. Рыбакина и Кырстя представляют квартет "Falcons" вместе с американцем Тейлором Фритцем и индийцем Сумитом Нагалом.

В пятницу матчевая встреча их команды с "Kites" началась с парной женской игры. Рыбакина и Кырстя одержали победу на тай-брейке — 7:6 (7:5). Позднее в рамках игрового дня казахстанка проведет односетовый матч с Соболенко в формате "один на один".

Напомним, на старте выставочного турнира "Falcons" с общим счетом 3-2 обыграли "Hawks", а Рыбакину признали лучшей теннисисткой этой матчевой встречи.

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