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Казахстанец стал президентом Азиатской федерации тенниса

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Юрий Польский
Юрий Польский. Фото: ktf.kz

Казахстанский специалист Юрий Польский занял пост президента Азиатской федерации тенниса. Выборы состоялись сегодня в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

На пост президента ATF претендовали еще три кандидата из Таиланда, Японии и Шри-Ланки. В ходе выборов Юрий Польский набрал наибольшее количество голосов со значительным перевесом - 34 из 55.

Став президентом ATF, Юрий Польский также возглавил Совет директоров Азиатской федерации тенниса, где он занимал пост вице-президента последние четыре года.

Ключевым фактором избрания стали реформы, которые последовательно проводит Казахстанская федерация тенниса последние 16 лет. Этим опытом представители казахстанской федерации тенниса делятся в рамках региональных инициатив и подобные преобразования запланированы в странах Азиатского региона, который располагает огромным потенциалом для развития тенниса в 44 странах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2050520-kazahstanets-stal-prezidentom-aziatskoy-federatsii-tennisa/

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