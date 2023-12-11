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Елена Рыбакина сохранила позицию в обновленном рейтинге WTA

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала обновленную версию рейтинга спортсменок, в которой казахстанская теннисистка Елена Рыбакина осталась на своей позиции, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина удержала четвертую позицию. При этом с момента предыдущего обновления рейтинга чемпионка Уимблдона-2022 не сыграла ни одного матча.

Лидером рейтинга осталась польская теннисистка Ига Швентек. Следом за ней, на втором месте Арина Соболенко из Беларуси. Замыкает тройку лучших американка Коко Гауфф.

Что касается других казахстанских теннисисток, то Юлия Путинцева поднялась на две позиции выше и заняла 66-ю строчку, а Жибек Куламбаева добавила себе три места и стала 471-й.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2050235-elena-rybakina-sohranila-pozitsiyu-v-obnovlennom-reytinge-wta/

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