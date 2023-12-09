"Сумасшедшие штрафы": Юлия Путинцева о самом большом наказании в карьере

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева поделилась, за что получила самый крупный штраф в своей профессиональной карьере, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Теннисистка национальной сборной Казахстана рассказала, что получила самый большой штраф на одном из самых престижных турниров Большого шлема - Уимблдоне.

"Самое дорогое предупреждение у меня было на Уимблдоне. У них там, если ты прикоснулся к траве, то сразу сумасшедшие штрафы.

Один раз я играла с Дашей Касаткиной, и так получилось, что она меня обвела у сетки, и я кинула ракетку просто вдогонку – вдруг она сама там отобьёт. И дали штраф в 4 тыс. фунтов. Я знала, что нельзя бросать, и кинула несильно. Но они говорят: «Ты вмятину на траве сделала».

На следующий день я видела, как Фоньини очень эмоционально оспаривал штраф. Он играл на центральном корте и сломал ракетку. Он кричал на судей: «Сколько? Да 14 тысяч?! Да мой садовник приедет, он вам все корты здесь сделает!»"— рассказывает Юлия.

Отметим, что на Открытом чемпионате Великобритании в этом сезоне казахстанка уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе в первом круге в трех сетах.

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